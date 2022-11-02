Зеленський висловився про продовження дії "зернової угоди": "Російський шантаж ні до чого не призвів"

Ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах – зафіксоване певне здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи.

Президент України Володимир Зеленський заявив 2 листопада, що експортна зернова ініціатива продовжить працювати і російський шантаж ні до чого не призвів.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні в нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави й усього світу – експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що принципово й дієво відреагувала ООН і особисто генеральний секретар Антоніу Гутерріш. Діяв і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Вчасно й справедливо реагували й інші провідні суб’єкти міжнародних відносин.

"Укотре всі переконалися, що в нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це – Російська Федерація, більше ніхто", – наголосив український лідер.

Він також повідомив, що вся ця ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах – зафіксоване деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи.

"Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає. А якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи", – запевнив Зеленський.

Він пояснив, що кожна російська ракета, яка б’є по українських портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять агровиробництво, у підсумку бʼє по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В’єтнам.

"Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукти харчування – і лише з вини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю", – повідомив президент.

Нагадаємо, Міноборони Росії 29 жовтня повідомило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів в окупованому Севастополі, внаслідок яких були пошкоджені кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент Володимир Путін сказав, що РФ призупинила "зернову угоду", бо Україна нібито "довбає" безпілотниками кораблі.

Після заяв РФ українська сторона заявила про неможливість експорту зерна через дії Кремля, що створює загрозу голоду в низці країн Азії та Африки. Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію РФ.

Вже 2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді". Там пояснили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

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