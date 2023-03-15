Зеленський висловився про "Рамштайн" і Росію: "Агресія наближається до моменту, коли може надірватись"

Президент повідомив про рішення щодо боєприпасів, артилерії, танків та захисту українського неба.

Президент України Володимиро Зеленський повідомив про важливі рішення для держави за підсумками десятого засідання у форматі "Рамштайн".

Про це глава держави сказав у відеозверненні 15 березня.

Він назвав цей день дуже плідним для України та її захисту.

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"Відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – все це обговорювалось. Є рішення", – зауважив Зеленський.

Він подякував США, які координують "Рамштайн", та всім партнерам за незмінну готовність допомагати.

"Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися", – наголосив президент.

Він також запевнив, що немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом, і Росія – не виняток.

"Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, в політичному та юридичному тиску", – сказав глава держави.

Він пояснив – що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення територіальної цілісності України та міжнародного правопорядку.

"Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на засіданні у форматі "Рамштайн" 15 березня очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що наразі дев’ять країн зголосилися передати Україні 150 танків Leopard.

Остін також анонсував, що Україна може отримати більше систем ППО завдяки зростанню кількості країн, готових їх надати.

Після засідання очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що "Рамштайн-10" вселяє оптимізм.

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