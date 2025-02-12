Зеленський висловився про розмови Трампа з Путіним і застеріг про небезпеку

Президент України не впевнений, чи була між лідерами США та Росії особиста розмова.

Президент України Володимир Зеленський не здивується, якщо команди лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна мають певні контакти. У цьому контексті Зеленський акцентував на небезпеці якихось рішень, ухвалених без України.

Про це глава держави висловився у інтерв’ю Economist.

Президент України прокоментував потенційні розмови Трампа і Путіна.

"Я просто не впевнений, що Путін має певну кількість розмов з Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди на зв’язку", – сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена контактувала з росіянами. І зараз у ЗМІ про це більше інформації, ніж за попередньої влади. За словами українського лідера, спілкувалися американські та російські спецслужби, представники адміністрацій і президенти.

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"Ми це знаємо, це було за кадром, подалі від громадськості, майже від усього світу. Але вони все одно спілкувалися. І тому, якщо десь команди про щось говорять, я не дивуюся. Так само, як наші команди спілкуються у різний спосіб. Вони мають різні повідомлення тощо, вони обговорюють певні речі. Ну ось і все", – сказав Зеленський.

Водночас президент України акцентував – "питання в тому, чи є ухвалення рішень".

"Саме про це ми говоримо, коли говоримо, що дуже небезпечно, якщо про нас ухвалюватимуть рішення без України. Небезпечно для всіх: і для світу, і для українців, і для Європи, і для США", – наголосив глава держави.

До слова, напередодні речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що контакти між Росією та США стали інтенсивнішими.