Зеленський висловився про швидкі кроки Трампа до миру в Україні

Президент зазначив, що Україна також на боці швидкого мирного рішення, "але не тільки ми маємо за це платити".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не проти швидких кроків, які пропонує кандидат у президенти США Дональд Трамп для закінчення війни. Але, наголосив глава держави, Росія повинна заплатити за агресію.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Президент України прокоментував "швидкі мирні кроки", які Трамп планує зробити у разі перемоги на президентських виборах.

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"Я не впевнений, що політика докорінно змінюватиметься. Я маю на увазі, що навіть якщо є люди (йдеться про Трампа – ред.), які виграють і які бачать якісь угоди, швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення. Але не тільки ми маємо за це платити", – зауважив Зеленський.

Він нагадав, що агресор – не Україна, а Росія, і вона має заплатити за це.

За словами глави держави, він буде щасливий, якщо у Києва та Вашингтона буде спільна філософія і спільний погляд.

"Якщо ні, то просто хочу нагадати, що Європа велика, набагато більша за Росію. Я маю на увазі і за економікою, і за озброєнням, за військовим сегментом – дуже сильна. Тому план полягає в тому, щоб не програти з не такою великою підтримкою з боку США або якщо підтримка зменшиться. Тому, звичайно, ми розраховуємо на себе, на єдність у Європі, на громадську думку американського народу", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні ще до вступу на посаду, якщо буде обраний президентом. Він також казав, що "збере разом" Зеленського та Путіна.

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