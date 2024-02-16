Зеленський висловився про ситуацію в Авдіївці і назвав завдання командування

Президент наголосив, що військове керівництво повинне робити все, щоб, перш за все, захистити українських бійців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що детально розуміює, що відбувається в Авдіївці, та перебуває в контакті з військовим керівництвом. Його завдання – робити все, "щоб захистити, перш за все, наших людей".

Про це президент сказав на спільній з канцлером Німеччини Олафом Шольцом пресконференції 16 лютого.

"Що стосується Авдіївки, ситуація – не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами. Вони не заспокоюються, поки не зруйнують все живе, що там є", – заявив Зеленський.

Він повідомив, що українські війська героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед.

"Я детально розумію, що відбувається, на контакті з нашим військовим керівництвом. Не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання – робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. Це головний сигнал від мене. Наші військові – найголовніше, що в нас є. Це і є наша головна зброя", – наголосив президент.

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"Вам кожен може сказати, це зрозуміло – війна – це втрати в ній. Перш за все, треба дивитись, щоб ми обходились меншими втратами" , – додав він.

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Нагадаємо, 16 лютого в командуванні ОСУВ "Таврія" повідомили, що вирішили відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки, де тривають пекельні бої.

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