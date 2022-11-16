Зеленський висловився про терміни завершення війни: "Розтягувати ми не зацікавлені"

Президент України Володимир Зеленський відверто сказав, що не знає, коли закінчиться війна в країні, проте МВФ він сказав, що "скоро".

Про це глава держави розповів у інтерв’ю українським журналістам.

Він зауважив, що військово-політичне керівництво обирає те, як саме закінчити війну, а не часові межі її завершення.

"Ресурс у нас обмежений. Розтягувати війну ми не зацікавлені. Але обираючи, як закінчити війну і термін, ми обираємо, як закінчити війну. Ми могли б з вами віддати наші території і війни б не було. Народ, ми, я, ви всі обрали правильний, чесний шлях. Так, такий складний, дуже складний, а для багатьох, на жаль, смертельний. І в ньому, коли такий вибір, треба дивитися на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", – розповів Зеленський.

"Тому про терміни війни – в мене розмови такі були з Міжнародним валютним фондом на самому початку (війни – ред.) – коли ми боролися за те, щоб закрити дефіцит нашого бюджету. (…) Там фінансисти кажуть: "Скільки місяців ви думаєте і розраховуєте?" Тому що вони фінансисти, вони розраховують, вони розуміють, що є ось така сума і як її ділити на дні, місяці, тижні, не дай Боже, роки. Там я боровся за Україну і сказав: "Скоро", – додав з усмішкою президент.

Нагадаємо, за прогнозами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

Водночас екскомандувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що вже до кінця 2022 року ЗСУ можуть звільнити захоплені Росією після 24 лютого території, а до літа 2023 року – деокупувати Крим.

Зауважимо, під час саміту "Великої двадцятки" на Балі Зеленський запропонував умови миру.

Фінал саміту g20 про що йдеться у спільній заяві лідерів?

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