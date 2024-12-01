Зеленський висловився про заморожування війни з Росією

Позиції Києва мають бути зміцнені до початку переговорів з Кремлем.

Заморожування війни в Україні не можливе без будь-якої сильної позиції нашої держави. Інакше російський президент-диктатор Володимир Путін за кілька років розпочне нове протистояння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з очільником Євроради Антоніу Кошта.

"Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через два-три-п'ять років... Я не знаю... Це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати", — наголосив український лідер.

Позиції України мають бути зміцнені ще до початку мирних переговорів із Москвою, наголошує президент. Це можна зробити завдяки потужній підтримці міжнародних партнерів.

"Що це означає? Найважливіше, що було у нашому плані перемоги: це пакет зброї, включаючи хорошу, достатню цифру, про далекобійні ракети, різні моменти, які були прописані. Це було у нашому плані, яким ми поділилися не лише з американськими, а й з європейським партнерами", - зауважив Зеленський.

За словами українського президента, участь у переговорах мають брати не тільки РФ та Україна, а також представники ЄС та НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, чи визнає Україна окупацію своїх територій заради членства в НАТО.

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