Зеленський виступить на Мюнхенській конференції вже цими вихідними: деталі

Зеленський виступить на Мюнхенській конференції вже цими вихідними: деталі

Головною темою на Мюнхенській конференції буде Російська агресія проти України.

Президент України Володимир Зеленський на вихідних поїде до Німеччини з офіційним візитом, де 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції.

Про це стало відомо з програми конференції.

Також читайте Байден скликає зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України

Як зазначається, виступ президента України запланований на 15:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом - ред.). Зеленський виступатиме у межах блоку "Регіональні проблеми" з темою "Україна та європейська безпека".

Слід зазначити, що саме Російська агресія проти України стане головною темою на Мюнхенської конференції, де зберуться очільники понад 30 країн світу.

Так, зокрема, на конференції виступатимуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші політики.

Водночас самої Росії на конференції не буде вперше за останні 20 років. У Кремлі пояснили це тим, що Захід, мовляв, втратив об’єктивність. Натомість російські ЗМІ зазначають, що одною з причин відмови Росії є вакцинація дипломатів невизнаним у Європі препаратом "Спутник V".

Слід зазначити, що Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції проведе зустрія з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Повідомляється, що це відбудеться одразу після виступу політикині, який запланований на 11:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція безпеки відбудеться 18-20 лютого. Президент країни-агресорки Володимир Путін відмовився від участі в конференції у будь-якому форматі . Він не погодився ані приїхати особисто, ані підключитися онлайн.

Мюнхенська конференція: про що говоритиме Зеленський, і хто візьме участь у заході

Читайте також: