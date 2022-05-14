Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі - Вloomberg

Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Виступ президента України у режимі відеозвернення планується 23 травня, в день відкриття конференції.

Про це пише Вloomberg.

"Світ знаходиться в історично поворотному моменті, і це вимагає від нас термінового та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем", — заявив представник Форуму Ян Цопф. За його словами, це буде важливий "український момент". Цопф сказав, що велику увагу у Давосі буде приділено обговоренню майбутнього України, яке вплине на глобальну спільноту.

Також зазначається, що серед українських політиків, які особисто завітають на захід, будуть віцепрем'єр Михайло Федоров та мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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