Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю та порівняв Росію з нацистською Німеччиною

Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю та порівняв Росію з нацистською Німеччиною

Президент також пригадав, що Ізраїль не хоче продавати Україні оборонну систему "Залізний купол".

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 березня, виступив перед парламентом Ізраїлю. У своїй промові він закликав допомогти Україні та порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною.

Про це йдеться у виступі президента.

Зеленський нагадав ізраїльським парламентарям про дії нацистської Німеччини, яка хотіла "остаточно вирішити єврейське питання". Тепер за словами президента, РФ хоче "остаточно вирішити українське питання".

Він також нагадав, що Ізраїль не хоче продавати Україні оборонну систему "Залізний купол".

"Усі знають, що ваші системи протиракетної оборони найкращі і що ви точно можете допомогти нашим людям, врятувати життя українців, українських євреїв. Ми можемо запитати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії чи не тисне на російський бізнес. У будь-якому випадку, вибір за вами, брати і сестри, і тоді ви повинні жити з цим", - наголосив український президент.

Зеленський наголосив, що українці зробили свій вибір, коли 80 років тому рятували євреїв і тому серед нас є праведники народів світу.

"Народе Ізраїлю, тепер і у вас є такий вибір", - сказав президент.

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