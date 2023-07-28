Зеленський виступив у День державності: "Не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією"

Глава держави наголосив – історія української державності свідчить, що потрібно саме перемагати. Не зупинятися, а перемагати, не торгуватися, а перемагати.

Президент Володимир Зеленський виступив з нагоди Дня української державності 28 липня та заявив – "ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією" навіть після вигнання окупантів з України.

Виступ глави держави під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря транслювався у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Окрім президента, на заході були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, голова Нацполіції Ігор Клименко, начальник ГУР Кирило Буданов та секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні ми відзначаємо День державності – вже вдруге в умовах повномасштабної війни. Всі прагнемо, щоб наступного року ми відзначали цей день так само у вільній столиці, але вже з перемогою", – сказав Зеленський.

У своєму виступі він наголосив, що більш ніж тисячолітня історія української державності говорить про те, що потрібно саме перемагати.

"Не зупинятися, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави", – висловився президент.

Він зазначив, що перемога України у війні має бути такою, аби спроби окупантів повернутися не йшли далі таких планів.

"Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усією нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутись не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани", – заявив Зеленський.

Він додав, що саме державність є відповіддю України на потребу в безпеці та мирі. Державність важко захищати, однак ще важче повернути, коли вона втрачається.

Наприкінці заходу президент вручив нагороди українським військовим.

Головнокомандувач ЗСУ відвідав урочистості з нагоди Дня української державності / Скриншот

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовим / Скриншот ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "День Української Державності! Зеленський вручив державні нагороди просто у центрі Києва!"

Нагадаємо, у лютневому інтерв’ю до річниці повномасштабного російського вторгнення Буданов попереджав, що вихід ЗСУ на кордони України1991 року може не означати закінчення війни. Він пояснив, що після звільнення всіх територій слід буде створити умови для зони безпеки вздовж кордонів.

А очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер у січні заявляв – навіть у разі поразки Росії у війні її плани залишаться незмінними, і в росіян можуть залишитися ті ж амбіції щодо України.

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