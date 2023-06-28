Зеленський виступив у Раді: "Україна ніколи не погодиться на заморожений конфлікт"

Президент також повідомив, що держава надалі робитиме ставку на альянси, а світ перебуває на боці України.

Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту з Росією, а робитиме ставку на альянси та вестиме діалоги про повноправне членство в Євросоюзі та НАТО.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді 28 червня з нагоди Дня Конституції.

"Мир повинен бути чесним. Саме такий мир передбачає українська формула миру. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Жоден! Навпаки, Україна допоможе нашою формулою миру всім іншим народам світу, які прагнуть справжнього, справедливого миру", – виголосив у промові глава держави.

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Він зазначив, що Україна завжди робила і робитиме ставку на альянси. Водночас Росія, констатував президент, розглядає всіх своїх сусідів як рабів і ворогів.

"Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, Україна буде посилювати партнерства та альянси, в яких бере участь. Ми вже історично посилили ЄС і надали європейському єднанню такої сили, якої у ЄС ніколи не було", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що український компонент – те, чого не вистачало Євросоюзу. Президент запевнив, що Україна та члени ЄС розуміють, що це вже не мрія, а реальність. Адже держава вже здобула статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Цьогоріч ми маємо відкрити діалог щодо повноправного членства... Аналогічне буде і з НАТО. І це не мрія, це вже реальність", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив про наявність підстав для політичного запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

Заморожений конфлікт

Зеленський також заявляв в інтерв’ю західним медіа в червні, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт із РФ, як би далеко ЗСУ не просунулися в їхньому контрнаступі: "Тому що це війна, це безперспективний розвиток для України". Єдиною умовою для переговорів із Кремлем президент назвав повне звільнення окупованих територій.

У травні глава держави пояснював, що таке заморожування вигідне для Росії та деяких інших держав: "Ми це вже проходили. Ми знаємо, що це буде просто якийсь відпочинок для Російської Федерації, щоб підготувати свою армію, яка була розбита на нашій землі, щоб їх відновити, щоб знайти можливості їх мотивувати".

Зауважимо, що наприкінці червня президент Польщі Анджей Дуда заявив – нехай країни, які регулярно закликають Україну до "компромісу" з Росією, відмовляться від власних територій.

Додамо, до кінця 2023 року планується провести саміт миру, країни-учасниці якого обговорюватимуть варіанти закінчення війни Росії проти України. Так, напередодні в Копенгагені відбулася зустріч щодо підготовки до саміту.

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