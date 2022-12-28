Зеленський виступив у Верховній Раді під бурхливі оплески: головні тези глави держави (відео)

Виступ у Раді не анонсували. Під час промови Зеленському аплодували 41 раз.

У середу, 28 грудня, український президент Володимир Зеленський у стінах парламенту виступив із традиційним щорічним зверненням. Промова глави держави тривала майже годину.

Відео виступу публікують народні депутати у соціальних мережах.

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Народні депутати зустрічали українського президента рясними оплесками. Також Зеленському бурхливо аплодували під час виступу. Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, главі держави аплодували 41 раз.

Разом із ним у Верховній Раді перебували голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також були присутні:

уряд у повному складі,

іноземні дипломати,

військові,

члени родин загиблих героїв.

Через повітярну тривогу виступ був відкладений на 1,5 години. Після промови лідера України відбулося нагородження військових.

Коротко, про що говорив глава держави:

Україна стала одним з лідерів вільного Світу. Для багатьох це гордість мати друзів серед українців.

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться рф. Саме Україна об’єднала ЄС.

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління . Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка світу.

. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка світу. Мета - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в неволі зазар у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.

Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших.

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій.

Кількість терміналів Starlink доведемо до більше ніж 30 тисяч в найбільший час

Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг

Будемо розвивати відносини з країнами Африки та півдня заради продовольчої безпеки.

Ми станемо лідером у побудові "зеленої енергетики". Україна розвиватиме власну атомну генерацію.

Ми пройдемо цю зиму, російські удари "шахідами" не допоможуть.

На оборону за рік спрямовано більше 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це гроші, тільки за рахунок внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.

Має бути міжнародний трибунал за військовими злочинцями окупантів. Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні.

Подякував Нідерландам за лідерство в цьому питанні. Відбудова буде найбільшим економічним проєктом Європи. Вся територія нашої держави потребує перебудови. Так само будемо відновлювати нормальне життя на території Донбасу та Криму.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський повідомив подробиці переговорів з прем’єркою Італії. Зокрема, пані Мелоні повідомила про розгляд питання про ППО для України. Президент і прем'єрка скоординували подальші кроки.

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