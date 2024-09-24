Зеленський виступив в ООН і зробив заяву про другий Саміт миру

Президент повідомив, що наразі Україна готує документ для презентації на другому Саміті миру.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зараз готується до другого Саміту миру спільно з партнерами.

Про це він сказав під час виступу на Саміті майбутнього ООН 23 вересня.

"Ми зараз готуємося до другого Саміту миру з нашими партнерами, щоб діяти послідовно згідно з Формулою миру. Ми працюємо для безпеки, енергетичної безпеки і для того, щоб Росія понесла відповідальність за свій терор. Надалі ми звернемося до всіх інших пунктів Формули миру, зокрема, звільнення полонених", – заявив Зеленський.

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Він наголосив на важливості глобальної співпраці для забезпечення сталого розвитку та протистояння деструктивним діям.

"Під час роботи над Пактом майбутнього та ж сама невелика група на чолі з Росією знову діяла деструктивно, завжди виступаючи проти будь-яких глобальних ініціатив, які посилюють ефективність Статуту ООН. Ця група завжди поводилася так, коли ООН намагалася зробити щось, що працює на благо всіх", – сказав президент.

Він подякував країнам, які внесли свої корисні ідеї для майбутнього, та наголосив на значенні глобальної єдності.

"Світ потребує мирного майбутнього та сталого розвитку. І я кажу це як президент України, країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – як тут, в ООН, так і через Саміти миру для України, де ми прагнемо подолати руйнівність Росії та її спільників", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що наразі Україна готує документ для презентації на другому Саміті миру. Глава держави закликав лідерів інших країн продовжити підтримку спільних зусиль заради справедливого та мирного майбутнього.

"Путін вже багато чого вкрав, але він ніколи не позбавить світ його майбутнього. Я впевнений у цьому", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України повідомив, що другий Саміт миру відбудеться в листопаді цього року. На нього планується запросити Росію.

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