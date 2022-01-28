Зеленський виступив за створення нового формату переговорів "США – Україна – Росія"

Зеленський вважає, що, "як президент України, повинен стукати в усі двері, до всіх лідерів, пропонувати різні формати".

Президент Володимир Зеленський виступив за створення нового тристороннього формату переговорів "США – Україна – Росія".

Про це він сказав під час пресконференції для іноземних журналістів.

"Я, як президент України, повинен стукати в усі двері, до всіх лідерів, пропонувати різні формати, пропонувати різні майданчики домовленостей. Майданчики навіть не результату, а початку обговорення. Тому що, коли говорять, вже немає зброї. Принаймні, це непоганий початок", — зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що президент США Джо Байден підтримає ініціативу створення переговорного майданчика у форматі "США-Росія-Україна".

"Принаймні це був би паралельний процес. "Нормандський формат" — я не кажу, який повинен бути пріоритетнішим. Але ми повинні стукати у всі двері, говорити, знаходити спільні речі, починати діалог. Говорити про обмін, про гуманітарні речі, говорити про НАТО, говорити про ризики. Одні (країни — Ред.) хочуть НАТО (підтримують вступ України до НАТО — Ред.), інші не хочуть — а що ви нам пропонуєте? Як гарантувати енергетичну безпеку для України? Це пов'язані речі", — підсумував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав свої головні пріоритети роботи на посаді глави держави.

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