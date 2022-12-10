Зеленський визнаний Людиною року за версією Profil: "Сколихнув вільний світ"

Президента обрали за його вплив на долю України та Заходу загалом.

Президент України Володимир Зеленський названий Людиною року за версією головного інформаційно-політичного журналу Австрії Profil.

Про це повідомляє сайт видання.

Про обрання Зеленського Людиною року йдеться у статті під назвою "Володимир Зеленський: Людина, яка сколихнула вільний світ". У матеріалі зазначається, що політик сприймається у світі "не лише як представник України, яка зазнає нападу з боку Росії, але і як людина Заходу".

"Кожен, хто вважає себе частиною Заходу в думках, ідеологічно та в реальності (…), доходить до неминучого висновку: Зеленський – це наша людина", – йдеться у статті.

Автори також зазначили, що це не пов’язано з браком оригінальності, що видання Financial Times, Time і тепер Profil вважають одну й ту ж людину "найважливішою і найвпливовішою у цьому році".

У матеріалі звертають увагу на те, що після повномасштабного вторгнення Росії Зеленський не залишив свою країну і не здався, а віддав наказ армії чинити опір: "Цим вчинком хоробрості він заслуговує на повагу".

У статті також висловлюється думка, що президент України зміг ініціювати "повернення Заходу", зокрема НАТО, і пошук ним свого сенсу існування.

"Вплив Володимира Зеленського на долю України та Заходу цього року робить його, на думку редакції, Людиною року", – зазначили у Profil.

Нагадаємо, Зеленський був названий людиною року і за версією британської газети Financial Times. Там вказали, що політик "заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу".

Персоною року Зеленського назвав також американський журнал Time. Поряд з президентом видання відзначило і "дух України".

А видання Politico визнало президента України найвпливовішою людиною року у Європі. Зазначається, що Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною.

Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною року

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