Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фото та відео з місця катастрофи пасажирського літака “Азербайджанських авіаліній”, який 25 грудня упав на території Казахстану, красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

Про це він написав у п’ятницю, 27 грудня, в мережі Х.

“Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини”, - написав він про авіакатастрофу, в якій загинуло 38 людей.

При цьому президент України нагадав про те, як понад 10 років тому російські військові збили літак рейсу MH17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом.

“Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею #MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності”, - наголосив він.

Володимир Зеленський також висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові.

Нагадаємо, в авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії” назвали попередню причину катастрофи пасажирського літака Embraer рейсу “Баку — Грозний”, який розбився 25 грудня у Казахстані після інциденту в небі над російською республікою Чечня.

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