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Зеленський влаштував пресконференцію в метрополітені: онлайн-трансляція

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Зеленський влаштував пресконференцію в метрополітені: онлайн-трансляція

скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський влаштував 23 квітня пресконференцію у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

Водночас у підземці продовжують курсувати потяги, що було видно під час трансляції.

Коментуючи цей факт, голова держави сказав, що ось і відповідь на запитання про те, чи не боїться він замахів.

Зокрема, Зеленський дав відповідь на запитання про те, чому президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України. Він сказав, що дії очільника Кремля оцінити складно.

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Зеленського на YouTube- каналі ТСН:

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