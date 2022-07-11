Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні - Дуда

Йдеться про надання полякам особливого статусу в Україні.

Про це 11 липня повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

"Президент Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради проєкт закону про надання полякам в Україні особливого статусу", - йдеться у повідомленні Дуди.

Про надання особливого статусу полякам в Україні Дуда заявив під час вшанування жертв Волинської трагедії, або як її називають у Польщі, Волинської різанини. Він наголосив, що попри складне минуле, зараз Польща та Україна демонструють єдність.

"Те, що сьогодні відбувається між поляками та українцями, є найкращим доказом того, що йдеться не про помсту. Сьогодні немає поляків, які б не знали, що таке Волинська різанина, але вони приймають під свій дах українців, допомагають усьому народу і державі", - сказав Дуда.

Також президент Польщі наголосив, що зараз в українців та поляків є велика відповідальність за те, яким буде майбутнє Польщі та України.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив важливість внесення до парламенту законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні. Зеленський вважає, що ухвалення такого закону в Україні стане гідною відповіддю на допомогу Польщі.

Нагадаємо, експрезидент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса запропонував розділити Росію. Як один із варіантів, Валенса пропонує зменшити населення країни-агресорки до 50 мільйонів осіб, оскільки за 5-10 років РФ може знову почати війну.

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