Зеленський вперше очолив антирейтинг українських політиків — соцопитування

За чинного президента не будуть голосувати за жодних обставин 31,9% респондентів.

Президент Володимир Зеленський вперше очолив антирейтинг ймовірних кандидатів на пост глави держави.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного на замовлення Оbozrevatel.

За чинного президента не будуть голосувати за жодних обставин 31,9% респондентів.

Серед інших кандидатів на посаду президента України, за яких не голосуватимуть за жодних обставин, респонденти також називали:

Петра Порошенка (31,6%),

Віктора Медведчука (24,7%),

Юрія Бойка (24,0%),

Олега Ляшка (15,0%),

Юлію Тимошенко (13,8%),

Олега Тягнибока (11,0%).

Тим не менше, якби президентські вибори відбулися б найближчої неділі, то найбільше голосів у першому турі отримав би саме Володимир Зеленський. За нього досі готові проголосувати 18,7% опитаних.

Далі симпатії українців розподілилися так:

Петро Порошенко — 12,7%

Юрій Бойко — 6,2%

Дмитро Разумков — б 5,5%,

Юлія Тимошенко — 5%,

Володимир Гройсман — 4,1%

Ігор Смешко — 3,1%

Якби відбувався другий тур виборів президента і до нього потрапили Володимир Зеленський та Петро Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних проголосували б за Зеленського, а 21,3% — за Порошенка.

"Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник В. Зеленського становив би 55,6%, а П. Порошенка — 44,4%", — пояснили соціологи.

Раніше президентський рейтинг опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Відповідно до його результатів, Володимир Зеленський продовжує лідирувати, але спостерігається тенденція до зниження рівня його підтримки.

Нагадаємо, що опитування Центру Разумкова зафіксувало падіння рейтингу "Слуги народу".

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