Зеленський вперше після виборів мав розмову з Трампом: про що говорили

Зеленський і Трамп домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".

Президент Володимир Зеленський вперше розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом після його перемоги на виборах.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"У мене була чудова розмова з президентом Дональдом Трампом і я привітав його з історичною переконливою перемогою – завдяки його чудовій кампанії цей результат став можливим. Я похвалив його родину та команду за чудову роботу", – зазначив глава держави.

Зеленський і Трамп домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".

"Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Дональд Трамп стане 47-м президентом США. Раніше він заявляв про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Наразі великі букмекери відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.

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