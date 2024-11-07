Зеленський вперше після виборів мав розмову з Трампом: про що говорили

Зеленський і Трамп домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".
Президент Володимир Зеленський вперше розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом після його перемоги на виборах.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
"У мене була чудова розмова з президентом Дональдом Трампом і я привітав його з історичною переконливою перемогою – завдяки його чудовій кампанії цей результат став можливим. Я похвалив його родину та команду за чудову роботу", – зазначив глава держави.
Зеленський і Трамп домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".
"Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що Дональд Трамп стане 47-м президентом США. Раніше він заявляв про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду. Наразі великі букмекери відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.
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