Зеленський вперше поспілкувався з Сунаком: запросив британського прем’єра відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський у телефонному режимі поспілкувався з новим британським премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Про це глава української держави заявив у вечірньому зверненні до нації.

«Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться.

Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно ще маємо потенціал для того, щоб збільшити нашу співпрацю, щоб дати більше користі нашим суспільствам», - сказав лідер української нації.

Також президент Зеленський запросив премʼєр-міністра відвідати Україну.

«Дякую всім, хто допомагає нам боротися за свободу!», - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що раніше новий британський прем’єр підкреслив солідарність з Україною. Прем'єр-міністр сказав, що підтримка України з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли.

Зауважимо, що після відставки Бориса Джонсона у вересні Елізабет Трасс стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Але на посаді очільниці британського уряду вона пробула недовго - лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. Вже 20 жовтня вона подала у відставку.

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