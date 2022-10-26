Зеленський вперше поспілкувався з Сунаком: запросив британського прем’єра відвідати Україну

Глава української держави перед вечірнім щоденним зверненням поговорив з новим британським лідером.
Президент України Володимир Зеленський у телефонному режимі поспілкувався з новим британським премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком.
Про це глава української держави заявив у вечірньому зверненні до нації.
«Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться.
Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно ще маємо потенціал для того, щоб збільшити нашу співпрацю, щоб дати більше користі нашим суспільствам», - сказав лідер української нації.
Також президент Зеленський запросив премʼєр-міністра відвідати Україну.
«Дякую всім, хто допомагає нам боротися за свободу!», - резюмував глава держави.
Нагадаємо, що раніше новий британський прем’єр підкреслив солідарність з Україною. Прем'єр-міністр сказав, що підтримка України з боку Великої Британії за його прем'єрства буде такою ж сильною, як і будь-коли.
Зауважимо, що після відставки Бориса Джонсона у вересні Елізабет Трасс стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Але на посаді очільниці британського уряду вона пробула недовго - лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. Вже 20 жовтня вона подала у відставку.
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