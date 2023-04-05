Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Польщу: деталі

У межах візиту, зокрема, плануються переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, главою польською уряду Матеушем Моравецьким, а також зустріч з українцями і поляками у Королівському замку в центрі польської столиці.

Про це пише Укрінформ.

Візит розпочнеться з вітання президентського подружжя Володимира та Олени Зеленських у президентському палаці у Варшаві. Після цього відбудуться розмови президентів віч-на-віч, а згодом - у ширшому колі. За результатами розмов глави держав проведуть пресконференцію для ЗМІ. Голова Бюро міжнародної політки при президентові Польщі Марцін Пшидач напередодні заявив, що лідери держав під час переговорів обговорять весь спектр українсько-польських відносин, зосереджуючи увагу на питаннях безпеки, економічної співпраці та історичної проблематики.

Згодом відбудеться зустріч Зеленського з главою польського уряду Моравецьким. Речник уряду РП Пьотр Мюллер у цьому контексті зазначив, що польський прем’єр обговорить з українським лідером, зокрема, питання безпеки, транзиту українського збіжжя до третіх країн через територію Польщі, а також економічну співпрацю між країнами. За результатами переговорів планується спільний брифінг Зеленського і Дуди, а також підписання міждержавних домовленостей.

У Варшаві Президент України також зустрінеться з маршалком Сейму Елжбєтою Вітек.

Ввечері у Королівському замку у присутності пересічних поляків та українців Зеленський виголосить промову, лейтмотивом якої, як зазначають польські політики, буде висловлення вдячності Польщі та полякам за допомогу і підтримку України у складний момент української історії.

Під час візиту Президента України до Польщі буде вжито посилених заходів безпеки, на кшталт тих, які запроваджуються під час візитів президентів США. Зокрема, до Варшави перекинули додаткові підрозділи поліції, очікується обмеження у русі транспорту в центральній частині міста. Рішенням глави МВС Польщі 5 квітня буде заборонено носіння у Варшаві будь-якої вогнепальної зброї, навіть якщо на неї є офіційний дозвіл.

Це буде перший візит президента України до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський і Дуда двічі – у грудні минулого року і лютому цього року – зустрічалися у Жешуві під час повернення Президента України транзитом через Польщу до України після візитів глави держави до США та країн Європи. Однак, ці зустрічі не мали статус візитів.

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Нагадаємо, що у Польщі на Зеленського може чекати неприємний сюрприз.

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