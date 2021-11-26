Зеленський vs Ахметов: як пресмарафон обвалив акції найзаможнішої людини України

Акції Ахметова значно впали після звинувачень Зеленського на пресмарафоні.

На прес-марафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до державного перевороту на початку грудня.

У розпорядженні президента начебто є аудіозапис, де "представники України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті". На це планувалось залучити 1 млрд доларів.

Глава держави вважає, що Ахметова втягують у війну проти держави Україна, зокрема його оточення.

Щодо критики на свою адресу з каналів, що пов'язані з Ахметовим, президент заявив, що "перейдені всі межі".

"Перейдені всі межі. Іде дезінформаційна політика. Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в не дуже здорову фазу. Вони можуть говорити, що хочуть, але не мають права дезінформувати населення", — сказав Зеленський.

Своєю чергою, Ринат Ахметов назвав закиди Володимира Зеленського "суцільною брехнею".

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент", — сказав бізнесмен.

Після пресмарафону стало відомо, що акції енергетичного холдингу ДТЕК, який належить Ахметову, подешевшали.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на дані у терміналі Bloomberg.

Падіння досягало 13,3%, проте згодом акції дещо піднялися у ціні — до 11%.

Бізнес "зеленої" енергетики "ДТЕК ВДЕ" впали на 0,5%, та згодом практично відновилися. Компанія "Метінвест" впала у ціні на 1,4%.

Наскільки серйозно відіб'ється на бізнесі Рината Ахметова заява Володимира Зеленського, поки судити зарано.

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