Зеленський: всі пакети допомоги, за які голосував Конгрес США, Україна ще не отримала

Україна досі не отримала військової допомоги, яка передбачена рішенням Конгресу Сполучених Штатів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.

"Я вдячний усім громадянам Сполучених Штатів. Без їхньої підтримки нас би не підтримав ні Білий дім, ні Конгрес. Це завжди базується на підтримці людей. Тому я дуже за це вдячний. Є позитив щодо рішення Конгресу, але є і негатив, що всі ті пакети, які було проголосовано, ми досі очікуємо в Україні", – зазначив Зеленський.

З його слів, ці пакети йдуть дуже повільно.

Раніше стало відомо, що Україна отримає від Сполучених Штатів черговий пакет військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.

Наразі у Вашингтоні працюють над тим, щоб краще зрозуміти операцію Збройних сил України у Курській області, а також можливість просування України вперед після двох років війни.

Крім того, ми також інформували, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги.

Новини ТСН 10:00 24 серпня. Дуда в Києві, допомога від США, бавовна під Воронежем від дронів

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