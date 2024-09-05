Зеленський: всі пакети допомоги, за які голосував Конгрес США, Україна ще не отримала

Допомога надходить повільно, каже президент.
Україна досі не отримала військової допомоги, яка передбачена рішенням Конгресу Сполучених Штатів.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.
"Я вдячний усім громадянам Сполучених Штатів. Без їхньої підтримки нас би не підтримав ні Білий дім, ні Конгрес. Це завжди базується на підтримці людей. Тому я дуже за це вдячний. Є позитив щодо рішення Конгресу, але є і негатив, що всі ті пакети, які було проголосовано, ми досі очікуємо в Україні", – зазначив Зеленський.
З його слів, ці пакети йдуть дуже повільно.
Раніше стало відомо, що Україна отримає від Сполучених Штатів черговий пакет військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.
Наразі у Вашингтоні працюють над тим, щоб краще зрозуміти операцію Збройних сил України у Курській області, а також можливість просування України вперед після двох років війни.
Крім того, ми також інформували, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги.
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