Зеленський пояснив, чому повинен зустрітися з Трампом до його переговорів з Путіним

Якщо США укладуть угоду з росіянами без залучення української сторони, то успіху в цієї угоди не буде

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому його зустріч із президентом США Дональдом Трампом повинна відбутися перед переговорами американського лідера з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Про це він говорив на пресконференції у неділю, 23 лютого, під час форуму "Україна. Рік 2025".

“Я вважаю, що це правильно зустрітися спочатку нам з Трампом, щоб не змінювати акценти і пріоритети: хто кому є хто”, - наголосив Зеленський.

За його словами, якщо відбудеться першою зустріч Трампа з Путіним, це підірве довіру українського суспільства до США. Так само, вважає український президент, це справить негативний вплив на американське суспільство, яке не розумітиме, “що відбувається”.

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“Поки наші народи дружні, поважають одне одного і допомагають, лідери так само будуть дуже близькими у відносинах. Це потрібно і важливо”, - сказав Зеленський.

Український президент бачить у тому, що першою відбудеться зустріч Трампа і Путіна, велику небезпеку і поганий сигнал для європейців.

При цьому Зеленський додав, що ніхто не може змусити до якихось дій того чи іншого лідера, зауваживши, що зустріч із Трампом буде, але поки невідомо коли.

“Прийде час і ми зустрінемося з президентом Трампом. Без цього не можливо закінчити війну. Без однієї сторони, без України, без жертви - неможливо”, - наголосив він.

За його словами, у разі, якщо США укладуть угоду з росіянами без залучення української сторони, то успіху в цієї угоди не буде, якщо “ми потім не підтвердимо умови цієї угоди”.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в участі президента України Володимира Зеленського у переговорах про припинення війни.

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