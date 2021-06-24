Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа, оточення Путіна і російських телеканалів

Обмеження діятимуть три роки та безстроково.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій проти 540 компаній та 538 людей. У санкційному списку зокрема опинилися бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс.

Відповідний указ №266/2021 з'явився на сайті Офісу президента 24 червня.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України. Крім цього, повністю припиняється транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України, підсанкційним особам заборонено виводити гроші за межі України, анулюються певні ліцензії та дозволи, вони не можуть брати участь у приватизації, оренді державного майна, втрачають усі державні нагороди, тощо.

Окрім Фірташа і Фукса, економічні обмеження стосуються також російських олігархів Олега Дерипаски, трьох Ротенбергів, бойовика Ігоря Безлера, члена ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна.

Санкції запровадили й проти низки авіакомпаній, які літають в окупований Крим, заводів, бюджетних установ в окупованому Криму та інших підприємств, які співпрацюють з окупантами. Зокрема санкції накладені і на російські телеканали "Россия 24", "РТР-Планета", НТВ, "Первый канал. Всемирная сеть".

Також Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо 312 фізичних та 103 юридичних осіб, які запропонував Кабмін.

Повний перелік підсанкційних осіб наявний в документах на сторінці указу.

Нагадаємо, Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти російських банків. До "чорного списку" потрапили 3 людей та 55 банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

18 червня на засіданні РНБО ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа і українського бізнесмена Павла Фукса. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, санкції щодо Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі.

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