Зеленський ввів санкції за проведення виборів до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі: хто у списку

Зеленський ввів санкції за проведення виборів до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі: хто у списку

Санкції РНБО ввело 17 жовтня.

Нові санкції проти Російської Федерації через незаконні вибори до Держдуми в анексованому Криму ввів у дію президент Володимир Зеленський.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 жовтня.

Санкції РНБО ввело 17 жовтня. У списку - 95 імен. Серед них є політики, які балотувалися до російської Державної Думи та члени територіальних виборчих комісій. Також обмеження ввели проти трьох російських компаній на три роки.

Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження транзиту, виведення капіталу через території України та анулювання всіх дозвільних ліцензій. Як вказано у документі, українські дипломати домагатимуться, аби схожі обмеження ввели в Євросоюз та Сполучені Штати.

Напередодні стало також стало відомо, що до санкцій проти Росії за агресію на Донбасі та анексію Криму приєдналися ще три країни Європи - це Норвегія, Чорногорія та Албанія. До слова, ці обмеження Рада ЄС подовжила до 15 березня 2022 року. У списку вже нараховується 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Новини України: Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії

Як повідомлялося, у п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Вони тривали три дні. Голосували також на окупованому Донбасі та в анексованому Криму.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони запустила сайт з українськими санкційними списками. На сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua є перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких діють обмеження. У ньому майже 4 000 записів з фізичними особами, а також майже 2 000 - з юридичними.

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