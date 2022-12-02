Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону Московського патріархату в Україні

Указ набирає чинності від дня його опублікування.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради безпеки та оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.
Указ №820 від 1 грудня опублікований на сайті Офісу президента. Він набирає чинності від дня його опублікування.
Йдеться про рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Президент доручив Кабміну у двомісячний термін розробити та внести на розгляд Верховнї Ради законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ. Тим часом Кабінет міністрів повинен перевірити підстави та умови, за якими релігійні організації користуються майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Глава держави доручив СБУ та поліції активізувати перевірки для протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.
Нагадаємо, СБУ провела обшуки в низці єпархій УПЦ МП у всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Під час обшуків правоохоронці знайшли пропагандистські матеріали.
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