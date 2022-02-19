Зеленський вже прибув до Мюнхена та зустрівся з Джонсоном: про що говорили

Зеленський вже прибув до Мюнхена та зустрівся з Джонсоном: про що говорили

Сьогодні президент України також проведе зустрічі з Шольцом та Гарріс.

Президент України вже прибув до Мюнхена, де візьме участь у щорічній безпековій конференції та, де вже встиг провести зустріч з премє'р-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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Про це Володимир Зеленський написав у своєму Twitter.

"Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний за підтримку та співпрацю заради безпеки та миру", - написав він.

Зустрівся з @BorisJohnson у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємось єдиними у прагненні деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний за підтримку та співпрацю заради безпеки та миру. pic.twitter.com/cdN30ZVBXG — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

Варто зазначити, що сьогодні президент України також проведе зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та з віце-президентом США Камалою Гарріс.

Додамо, що водночас у порядку денному конференції виступ Володимира Зеленського запланований на 17:30-18:00 за київським часом (раніше повідомлялося про початок виступу о 16:30 за Києвом).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції. У США стурбовані, що Російська Федерація може використати його візит на свою користь. Зазначається, у Білому домі побоюються, що відсутністю очільника держави може скористатися президент Росії Володимир Путін. Більше того, очільник Кремля своєю чергою цього року взагалі відмовився брати участь у безпековій конференції.

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