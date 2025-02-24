Зеленський взяв участь у засіданні G7, де мав розмову з Трампом – деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів американському очільникові Дональду Трампу про позицію України щодо переговорів під час засідання "Групи семи" (G7).

Про це Володимир Зеленський повідомив 24 лютого.

Зеленський зазначив, що сила Трампа може допомогти досягти миру з Росією "через силу", і підкреслив, що мирна угода має базуватися на гарантіях безпеки з боку США та Європи.

"Вже традиційне засідання лідерів G7 за участю України й дуже важливий знак підтримки нашої держави та людей. Продуктивна зустріч, важливі принципові слова від більшості партнерів. Дуже розраховуємо на єдність світу – Європи, Америки, всіх частин світу й народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил, на основі міжнародного права", – сказав президент України.

Він розповів, що йшлося про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення російської агресії та недопущення жодної нової.

Зеленський також подякував прем'єру Канади Трюдо за організацію зустрічі та висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 24 лютого, на третю річницю роковин великої війни в Україні, до Києва прибули світові лідери для участі в саміті. Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт, який зібрав сотні учасників, включно з послами та експертами.

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