"Зеленський, як і Путін, хоче миру": Трамп про деталі розмови з президентом України

Трамп заявив, що "Путін хоче миру" і закликав "боже благословення на народи Росії та України".
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Розмова пройшла дуже добре. Він (Зеленський - Ред.), як і президент Путін, хоче досягти миру", – сказав Трамп.
За його словами, під час розмови обговорили "різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо".
"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України", – сказав президент США.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Путіним.
Одразу після цього очільник Білого дому поговорив із президентом Зеленським.
Читайте також:
- У Трампа заявили, що він прагне якнайшвидше завершити війну, щоб припинити страждання українців
- Зеленський висловився про розмови Трампа з Путіним і застеріг про небезпеку
- Зустріч Трампа й Зеленського: нові подробиці контактів США з Росією та що чекає на Україну