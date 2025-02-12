"Зеленський, як і Путін, хоче миру": Трамп про деталі розмови з президентом України

Трамп заявив, що "Путін хоче миру" і закликав "боже благословення на народи Росії та України".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Розмова пройшла дуже добре. Він (Зеленський - Ред.), як і президент Путін, хоче досягти миру", – сказав Трамп.

За його словами, під час розмови обговорили "різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо".

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України", – сказав президент США.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 лютого, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Путіним.

Одразу після цього очільник Білого дому поговорив із президентом Зеленським.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.