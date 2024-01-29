Зеленський: "Якщо Трамп покаже, як закінчити війну за 24 години, то я буду щасливий"

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка нагадала, що Трамп заявляв, що у випадку перемоги на виборах він зможе закінчити війну в Україні за 24 години, а Зеленський на це кликав його до Києва.

"Ну, я поспілкуюсь з ним. І ви знаєте мене, що я людина абсолютно відверта і я точно зможу це сказати після зустрічі. І я скажу вам чесно − якщо його формат або його формула призведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає", - зазначив президент.

Нагадаємо, експрезидент США, кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп після перемоги в Айові зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він заявив, що в разі його приходу до влади у США він "дуже швидко закінчить війну, бо чудово ладнає з Путіним".

Дональд Трамп дійсно вірить, що з диктатором Путіним можна домовитися про припинення війни в Україні, бо дивиться на цю проблему як бізнесмен, а не як політик.

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