Зеленський: Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині

Зеленський: Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині

Президент зазначив, що політика змінює людей і політика – це велика спокуса.

Служба безпеки надавала і надає президенту України Володимиру Зеленському інформацію про все його оточення і всіх його людей. До Єрмака (керівник Офісу президента України Андрій Єрмак) у СБУ, української розвідки нуль питань.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю у програмі "VIP з Наталею Мосейчук" на каналі "1+1".

Володимир Зеленський: "Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, а реальний патріот України, який працює 24/7. Він прийшов зі мною".

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Володимир Зеленський:"Єрмак був зі мною від самого початку, але не на цій посаді. Змінюємо людей, бо люди змінюються, і це їхня велика проблема. На жаль, політика змінює людей. На жаль, політика – це велика спокуса.

Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині. Служба безпеки надавала мені і надає інформацію про все моє оточення і всіх моїх людей. Питання не про недовіру. Я просто знаю, я би не хотів потім втратити ту чи іншу людину. До Єрмака у СБУ, української розвідки нуль питань. Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак і чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда. Те, що цього не відбулось, ще раз проводячи паралелі з Білоруссю, слава Богу, ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні".

Раніше Президент України Володимир Зеленський призначив керівнику Офісу глави держави Андрію Єрмаку нового заступника. Ним став Ігор Брусило, котрий раніше працював в адміністрації колишнього президента і відповідав за Службу Державного Протоколу та Церемоніалу.

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