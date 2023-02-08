Зеленський їде до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, поїде до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Крім того, глава держави зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у країні.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на офісі британського прем'єр-міністра.

Слід зазначити, що це перший візит Зеленського до Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час поїздки президент і Сунак обговорять підтримку України, зокрема "негайне посилення" військової допомоги від Британії для України.

Зазначається, що Сунак запропонує Зеленському посилити навчання українських військових у Британії, "зокрема пілотів винищувачів, щоб вони могли керувати винищувачами стандартів НАТО".

Прем'єр Британії також має намір запропонувати розпочати негайну програму навчання морської піхоти.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами. Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо підготовку для солдат морської піхоти та пілотів винищувачів, аби гарантувати, що Україна матиме армію, здатну захищати її інтереси в майбутньому", - зазначив Сунак.

Він додав, що цей візит також підкреслить зобов’язання Британії не просто надавати військове обладнання на короткий термін, але й довгострокове зобов’язання "стояти пліч-о-пліч з Україною протягом багатьох років".

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