Зеленський їде на Мюнхенську конференцію: про що говоритиме

Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти "тривалого і міцного миру".

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня.

Про це агентству АР розповів глава ОПУ Андрій Єрмак.

Єрмак, який також візьме участь у мюнхенській зустрічі, зазначив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і своє бачення того, як можна досягти "тривалого і міцного миру".

"Необхідно, щоб лідери та політичні експерти, які будуть у Мюнхені, зрозуміли, що це імпульс. Що ми дуже близькі до того, щоб дійсно закінчити цю війну справедливим і довготривалим миром, але (необхідно) бути разом... Не давати Росії можливості ділити світ, ділити партнерів", – сказав Єрмак.

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Як відомо, Мюнхенську конференцію з питань безпеки також відвідають віцепрезидент США Джей Ді Венс і спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Нагадаємо, у телефонній розмові Єрмака з Келлогом напередодні йшлося про планування зустрічей в Мюнхені.

На конференції в Мюнхені, як зазначив Єрмак, Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можуть бути створені, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Андрій Єрмак також зауважив, що дата зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа ще не визначена, але він повторив, що вона має відбутися якнайшвидше, додавши, що "ми працюємо над цим".

Єрмак підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого.

Раніше Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб змусити її припинити війну в Україні.

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