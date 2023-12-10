Зеленський з Аргентини відправиться до США говорити з Байденом: деталі візиту

Ключові теми на переговорах у Вашингтоні: продовження оборонної співпраці України та США.

Завтра, 11 грудня, після відвідин Аргентини президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться з очільником Білого дому Джо Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", – йдеться в повідомленні.

Ключові теми на переговорах у Вашингтоні: продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила, що зустріч відбудеться 12 грудня.

"Президент Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії. Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів у цей критичний момент", - заявила вона.

Зауважимо, що попередній візит президента Зеленського до США відбувся у 18-21 вересня цього року.

Нагадаємо, що президент Зеленський вирушив до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея. Дорогою він провів зустріч з прем’єром Республіки Кабо-Верде.

В Аргентині йому вдалося провести зустрічі з трьома лідерами країн Південної Америки – Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Також в Аргентині Зеленський зателефонував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону. Вони обговорили ситуацію на фронті і допомогу Україні.

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