Зеленський з дружиною вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні: відеозвернення президента

Президент наголосив, що 10 років тому "ми встояли й далі стоїмо".

У День героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності 2014 року.

Про це повідомили в Офісі президента. З цієї нагоди глава держави також записав відеозвернення.

Подружжя Зеленських встановило лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва. Цей хрест встановила громадськість у березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. У майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

У церемонії вшанування пам’яті також взяли участь представники дипломатичних установ.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні / Фото: Офіс президента України

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні / Фото: Офіс президента України

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Зеленський також опублікував допис і відеозвернення.

"Десять років Небесній Сотні. Вже десять... Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними", – йдеться в заяві президента.

Він додав, що минає 10 років років, як тривають спроби знищити українців та їхню незалежність. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії.

"Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", – резюмував Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “У найважчі моменти історії, ми ніколи не здаємося!”. Зеленський про подвиги українців

Нагадаємо, напередодні начальник департаменту Офісу генпрокурора у справах Майдану Олексій Донський повідомив, що злочини та вбивства учасників Революції Гідності чинили українські правоохоронці за наказом тодішньої влади та під впливом РФ.

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