Зеленський з Макроном обговорили розміщення іноземних військ в Україні: що відомо

Глава України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію на полі бою, успіхи українських сил у Курській операції, а також французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні.

Про це президент України повідомив 13 січня.

"Ми також домовилися тісно співпрацювати з ключовими союзниками щодо досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки. Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні", — сказав він.

За словами Зеленського, президенти розглянули практичні кроки для реалізації ініціативи Франції, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу.

Він також висловив вдячність Макрону та французькому народові за їхню непохитну підтримку.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна РФ проти України загрожує безпеці, єдності та економіці його держави.

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