Зеленський з "нацистами" та псевдоісторична маячня: що Путін наговорив у інтерв’ю Карлсону

Диктатор заявив, що Росія не досягла цілей "спецоперації", бо одна з них – це "денацифікація" України. Таким чином він дав зрозуміти, що на збирається припиняти війну.

Президент РФ Володимир Путін дав інтервʼю американському журналісту-пропагандисту Такеру Карлсону, в якому майже пів години розповідав вигадану "історію України", сипав звинуваченнями на адресу НАТО, заявив про готовність продовжувати війну і водночас – готовність до перемовин, а також розповів, як докоряв президенту України Володимиру Зеленському за "підтримку нацизму".

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Вигадки Путіна про історію України та Росії

Путін приніс на інтерв'ю папку з копіями листів Богдана Хмельницького і запропонував зробити історичний екскурс у вигадану ним історію України. Почав із запрошення Рюрика на князювання до Великого Новгорода, хоча такого насправді не було. Президент РФ також заявив, що Хмельницький нібито просив російського царя взяти під сильну руку українські землі.

Російський диктатор також стверджував, що "все лівобережжя Дніпра, включно з Києвом, – це історично російські землі". Він заявив, що РФ нібито починає свою історію від 862 року, коли "була створена Руська держава".

Путін повторив маячню про те, що Україна – "штучна держава", її назву начебто вигадали поляки, а створили Володимир Ленін та Йосип Сталін. А ще президент РФ нафантазував, що ідею використання українізації щодо росіян були вигадані австрійським генштабом перед Першою світовою війною.

Президент Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону / Скриншот

Путін заявив, що Зеленський "підтримує неонацистів"

Путін розповів Карлсону про начебто розмову із Зеленським, у якій докоряв йому за "підтримку неонацистів".

"Я якось із ним говорив про це. Я казав: "Володю, ну що ти робиш? Навіщо ти підтримуєш сьогодні неонацистів в Україні, коли твій батько воював із фашизмом? Він фронтовик". Не говоритиму, що він відповів, це окрема тема, і я вважаю, це некоректно", – розповів господар Кремля.

Зауважимо, що батько українського президента – Олександр Зеленський – народився 1947 року.

Заяви Путіна про війну проти України

Майже через два роки після початку повномасштабної війни Путін знову заявив, що Росія на Україну "не нападала". Він узявся повторювати пропагандистську тезу про те, шо 2005 та 2014 років в Україні стався "державний переворот", який підтримували західні спецслужби.

"З чого почалися події в Україні? З держперевороту та з початку бойових дій на Донбасі – ось із чого. І ми захищаємо своїх людей, себе, свою батьківщину та наше майбутнє", – вигадав Путін.

За словами диктатора, Росія була готова реалізувати Мінські угоди, а українська влада начебто відмовилася їх виконувати.

"Колишні керівники Німеччини, Франції прямо сказали вже в наші дні, рік-півтора тому, прямо сказали, чесно, на весь світ, що так, вони підписували ці Мінські угоди, але виконувати ніколи не збиралися", – сказав президент РФ.

Очільник Кремля також переконував, що 2022 року Росія та Україна у Стамбулі були близькі до укладання мирної угоди, але начебто за порадою тодішнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона Київ від цього відмовився.

Путін заявив, що Росія не досягла цілей "спецоперації", бо одна з них – це "денацифікація" України. Таким чином він дав зрозуміти, що на збирається припиняти війну. Водночас диктатор сказав, що РФ нібито завжди готова до переговорів на відміну від України, яка за вказівкою із США від переговорів відмовилася.

А ще, коментуючи питання вступу України до Євросоюзу, російський президент сказав, що "ми так не домовлялися".

Президент Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону / Скриншот

Звинувачення Путіна на адресу Заходу та НАТО

Путін поскаржився, що в НАТО нібито обіцяли не розширюватися.

Він також сказав, що після розвалу СРСР Росія очікувала, що її приймуть на Заході, але її обдурили. Диктатор розповів, як він 2000 року у розмові з Біллом Клінтоном порушував питання про можливість вступу Росії до НАТО.

Путін звинуватив США у підриві газопроводу "Північний потік-2".

"Ви, звичайно", – відповів він на запитання Карлсона про те, хто підірвав "Північні потоки".

Очільник Кремля узявся запевняти у відсутності в Росії територіальних претензій у Європі. За його словами, російські збройні сили можуть бути скеровані до Польщі, лише якщо вона нападе першою. Москва нібито не має інтересів ні там, ні в Латвії.

Після цього інтерв'ю Карлсон заявив, що Путін почне ядерну війну через Крим, якщо буде потрібно.

Нагадаємо, Путін заявив, що нібито "Росія і Україна рано чи пізно домовляться".

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