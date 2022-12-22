Зеленський та Пелосі провели короткий брифінг перед виступом у Конгресі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі напередодні свого звернення до Конгресу.

Про це повідомляє видання CNN.

«Ми зібралися сьогодні, щоб вітати сміливого та мужнього президента Зеленського, щоб віддати пошану — не тільки йому — але й мужньому, об’єднаному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії», — сказала Пелосі журналістам з Капітолію США.

Пелосі зазначила, що "весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат з нетерпінням чекають почути" президента України в середу ввечері.

Зеленський також коротко звернувся до журналістів, зазначивши, що він вдруге в Капітолії США і востаннє був перед війною та російським вторгненням у його країну.

«Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, як інша історія, як інше життя. Але все одно в цьому житті дуже важливий Конгрес Сполучених Штатів, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободу українців. І велике вам спасибі. Ви підтримали нас у фінансовій сфері... Велике вам спасибі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський не бачить сенсу зараз надсилати будь-які меседжі російському диктатору Володимиру Путін після того, що він зробив в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден відповів, чи може передавання систем ППО Patriot призвести до ще більшої ескалації з РФ.

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