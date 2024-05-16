Зеленський з’явився у Харкові і доповів про ситуацію на "складному напрямку"

Президент повідомив про посилення українських підрозділів на Харківському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський у Харкові 16 травня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За результатами глава держави повідомив, що ситуація на Харківщині контрольована.

Про це президент написав у Мережі.

У Харкові Зеленський заслухав розгорнуті доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Йшлося про оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також читайте Наступ РФ на Харківщині створив для ЗСУ одну з найбільших проблем від початку війни – The Hill

Також на ставці були детально проаналізовані перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів, а також можливості України протидіяти наступальним планам Росії.

Ситуація з наступом РФ на Харківщині

"Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи", – зазначив президент.

Він також поінформував, що очільники ГУР та СЗР доповіли про наміри окупантів, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.

"Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", – повідомив Зеленський.

Окрім того, він заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів України: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Глава держави дав відповідні доручення.

Нагадаємо, 16 травня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська мають тактичне просування біля Вовчанська. Ворог також продовжив наступ у напрямку Липців на Харківщині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новий фронт! Ворог просунувся на 8 кілометрів вглиб. Все про ситуацію на півночі Харківщини

Читайте також: