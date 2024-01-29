Зеленський – за те, щоб соцдопомога для біженців у Європі надходила до бюджету України

Президент сказав, що для держави набагато краще, "якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України".

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб фінансова допомога від інших країн для українських біженців надходила до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка у розмові із Зеленським звернула увагу, що тільки до Німеччини з України виїхали близько 200 тис. чоловіків призовного віку. Вона запитала, чи не слід німецькому уряду подумати про скорочення соцдопомоги таким чоловікам, аби заощадженими грошима підтримувати Україну.

Соцдопомога для біженців – позиція Зеленського

"Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент − наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном, і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина", – висловив свою позицію Зеленський.

Українські гроші – у Європі

Він зазначив, що на сьогодні частина українських грошей залишилась у Європі, адже їх вивозили туди люди, які тікали з дому від війни. Потім Європа почала підтримувати Україну на своїй території, і всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались закордоном в економіці тієї чи іншої держави.

"Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього − ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", − пояснив президент.

Він також сказав, що рішення щодо підтримки українців – це особисте рішення німців і їхньої держави.

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Українські чоловіки-біженці закордоном

Окрім того, Зеленський закликав не узагальнювати питання українських біженців, зокрема, чоловіків. За словами глави держави, "тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини і можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхали раніше, є студенти".

Президент висловив подяку тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки і таким чином піднімають економіку та допомагають війську.

Зеленський додав, що "не може Олаф Шольц когось брати і повертати (до України − ред.) чи виштовхувати" з Німеччини. Глава держави зазначив, що "навіть по відношенню до порушників ми повинні діяти згідно з законом".

До слова, у цьому ж інтерв’ю Зеленський сказав, що не вірить у припинення військової та фінансової допомоги з боку США для України. Однак, якщо це і станеться – "буде серйозна загроза" для Європи.

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