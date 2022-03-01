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Зеленський закликав Байдена виступити з сильною заявою про вторгнення Росії до України

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Зеленський закликав Байдена виступити з сильною заявою про вторгнення Росії до України

Офіс Президента України

Голова держави наголосив, що ситуація дуже серйозна і він не знімається в кіно.

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена виступити з сильною і "корисною" заявою про вторгнення Росії. 

Про це голова держави сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

"Якщо ви (Байден ­– ред.) робите це, а та сторона робить це, значить, вони готові до миру. Якщо вони не готові, значить, ви просто втрачаєте час", ­– сказав Зеленський.

"Це дуже серйозно... Я не знімаюся в кіно", – додав він, назвавши себе не культовою фігурою, натомість культовою назвав Україну, яка є серцем Європи.

"Європа бачить в Україні щось особливе для цього світу. Ось чому (світ ­– ред.) не може втратити це щось особливе", ­– зазначив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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