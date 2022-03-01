Зеленський закликав Байдена виступити з сильною заявою про вторгнення Росії до України

Зеленський закликав Байдена виступити з сильною заявою про вторгнення Росії до України

Голова держави наголосив, що ситуація дуже серйозна і він не знімається в кіно.

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена виступити з сильною і "корисною" заявою про вторгнення Росії.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

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"Якщо ви (Байден ­– ред.) робите це, а та сторона робить це, значить, вони готові до миру. Якщо вони не готові, значить, ви просто втрачаєте час", ­– сказав Зеленський.

"Це дуже серйозно... Я не знімаюся в кіно", – додав він, назвавши себе не культовою фігурою, натомість культовою назвав Україну, яка є серцем Європи.

"Європа бачить в Україні щось особливе для цього світу. Ось чому (світ ­– ред.) не може втратити це щось особливе", ­– зазначив Зеленський.