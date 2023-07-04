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Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз"

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз"

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО / Фото: Associated Press

Це було б величезною мотивацією для українських солдатів, сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз" – навіть якщо членство Києва в Альянсі настане після завершення війни.

Про це президент України повідомив у інтерв'ю виданню CNN

Зеленський наголосив, що саме Байден приймає рішення щодо членства України в НАТО. 

"Він підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз було б величезною мотивацією для українських солдатів", - сказав президент.

Водночас він зазначив, що розуміє, що Україна не доєднається до НАТО, поки триває війна. 

Раніше ми повідомляли, що члени НАТО можуть продовжити повноваження Єнса Столтенберга ще на один рік. 

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Дата публікації
Перегляди
603
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