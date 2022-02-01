Зеленський закликав до "внутрішньої єдності" у зовнішніх справах

Зеленський закликав до "внутрішньої єдності" у зовнішніх справах

Президент сподівається домовитися про зустріч лідерів країн Нормандського формату

Президент Володимир Зеленський закликав українських політиків до єдності щодо зовнішніх справ.

Про це глава держави сказав під час виступу у Верховній Раді.

Президент розповів, що минулого тижня провів перемовини з президентом Європейської Ради, з президентами Литви, Азербайджану, Франції, США. Також він зустрівся з послами країн G7, ООН, НАТО, ЄС, МВФ, ОБСЄ.

"Загалом це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій. Вони єдині щодо підтримки нашої держави. Єдність розблокувала Нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію та мирне врегулювання", - зазначив глава держави.

Також Зеленський нагадав, що вперше від 2019 року усі чотири сторони Нормандського формату погодили спільну підсумкову заяву.

"Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюсь, буде домовленість щодо зустрічі лідерів Нормандської четвірки", - резюмував президент.