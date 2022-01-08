Зеленський закликав друзів у сенаті США підтримати санкції проти "Північного потоку-2"

Зеленський каже, що йдеться про захист енергетичної безпеки Європи.
Президент України Володимир Зеленський закликав сенат Сполучених Штатів Америки підтримати законопроєкт про санкції проти російського "Північного потоку-2", яким мають намір транспортувати газ до Європи в обхід нашої країни.
Про це президент України написав у Twitter.
Зеленський, зокрема, подякував сенатору-республіканцю Теду Крузу і лідеру демократичної більшості в сенаті Чаку Шумеру за згоду поставити на голосування зупинку російського “Північного потоку-2”.
"Україна просить усіх своїх друзів у сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - написав президент.
До слова, вказаний законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти організацій, відповідальних за розробку, будівництво, експлуатацію "Північного потоку-2" та їхні корпоративних посадових осіб.
Нагадаємо, газета Politico з посиланням на джерела повідомила, що сенат США 14 січня ухвалить законопроєкт про санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомлялося, 22 листопада США схвалили санкції проти двох суден та пов'язаних з РФ компаній, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".
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