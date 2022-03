Зеленський закликав громадян усього світу виходити на мітинги на підтримку України

Масові акції мають початися від 24 березня.

24 березня минає місяць, як Росія вторглася війною до України і досі її не зупиняє. Світ має підтримати Україну в її боротьбі за мир та свободу.

Про це в нічному відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Війна Росії - це не тільки війна проти України. Це значно ширше. Росія розпочала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії тільки початок. Росія намагається перемогти свободу усіх людей у Європі. Усіх людей у світі. Намагається показати, що тільки груба і жорстока сила має значення. Намагається показати, що люди не мають значення, як і усе те, що робить нас людьми", - сказав Зеленський англійською мовою.

Він наголосив, що "саме тому ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна продовжується. Терор проти мирних людей продовжується. Вже місяць! Так довго! Це розбиває серце мені, всім українцям та кожній вільній людині на землі".

Президент закликав людей у всьому світі виходити на мітинги на підтримку України.

"Тому я прошу вас виступити проти війни! Починаючи від 24 березня - рівно через місяць після вторгнення Росії... Від цього дня й надалі. Показуйте вашу позицію! Виходьте з ваших офісів, з ваших домівок, з ваших шкіл та університетів. Виходьте заради миру. з українською символікою. Щоб підтримати Україну. Щоб підтримати свободу. Щоб підтримати життя. На ваші площі. На ваші вулиці. Щоб вас побачили! Щоб вас почули! Скажіть, що люди мають значення. Свобода має значення. Мир має значення. Україна має значення. Від 24 березня. У центрах ваших міст. Усі разом, хто хоче зупинити війну", - закликав Зеленський.

"Ми всі повинні зупинити Росію", - звернення Зеленського до українців і народів світу

Звернення президента України Володимира Зеленського англійською мовою:

The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider.

Russia started the war against freedom as it is.

This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe. Of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters.

It tries to show that people do not matter, as well as everything else that makes us people.

That’s the reason we all must stop Russia. The world must stop the war.

I thank everyone who acts in support of Ukraine. In support of freedom. But the war continues. The acts of terror against peaceful people go on. One month already! That long! It breaks my heart, hearts of all Ukrainians and every free person on the planet.

That’s why I ask you to stand against the war! Starting from March 24 – exactly one month after the Russian invasion… From this day and after then.

Show your standing! Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life.

Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters.

From March 24.

In downtowns of your cities.

All as one together who want to stop the war.

