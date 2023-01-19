Зеленський закликав надати танки: "Очікуємо на згоду країни, яка має відповідні права та ліцензії"

Танки німецького виробництва згідні передати Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, проте на це необхідна згода від самої ФРН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава очікує на згоду щодо постачання танків від країни, яка має на них права. Очевидно, йдеться про Німеччину та танки Leopard її виробництва.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з очільником Євроради Шарлем Мішелем 19 січня у Києві.

Зеленський зазначив, що "питання танків актуальне і чутливе". Питання цієї техніки залежить від багатьох причин, але не залежить від бажання України.

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Президент наголосив, Україні необхідна бронетехніка, бо "проти тисячі танків" недостатньо мужності українських військових".

За словами глави держави, на сьогодні є багато країн, які погоджуються на передавання танків. Серед них – Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія.

"Ми всі очікуємо на згоду від країни, яка має відповідні права та ліцензії", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що техніка потрібна Україні швидко, бо кожна хвилина – це життя людини.

Нагадаємо, що про рішення передати Україні танки Leopard німецького виробництва заявляла Польща. Не проти піти на такий крок і інші держави. Проте на це свою згоду ще має дати сама Німеччина, а канцлер Олаф Шольц вагається з рішенням, адже побоюється спалахування війни між Росією та НАТО.

За даними американських ЗМІ, очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом тиснутиме на Берлін щодо дозволу на постачання танків Leopard ЗСУ.

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