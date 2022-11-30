Зеленський закликав Німеччину надати Patriot: "Шольцу дякуватимуть усі покоління українців"

Передавання Україні цих систем для боротьби з російськими ракетними ударами стало б історичним рішенням.

Президент Володимир Зеленський закликав Німеччину передати Україні ЗРК Patriot, що стало б історичним рішенням, як і визнання Голодомору геноцидом українців.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 30 листопада.

Так, він прокоментував ухвалення Бундестагом резолюції, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

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"Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію", – сказав Зеленський.

"Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців", – наголосив президент.

Зеленський за 30 листопада: Головні питання Ставки, потужна протидія окупантам, енергетика і звʼязок

Patriot для України

Після падіння ракети в Польщі Німеччина запропонувала Варшаві посилити ППО країни системами Patriot. Проте польська сторона запропонувала розгорнути Patriot з українського боку кордону. Зокрема, з таким закликом до ФРН звернувся прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Проте в Міноборони Німеччини заявили про зацікавленість у тому, щоб усі системи Patriot країни залишалися на території НАТО.

Водночас у Пентагоні теж заявили, що поки не планують передавати Україні системи Patriot.

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